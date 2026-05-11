Mobilità tra amministrazioni, il giudice ordinario è competente sulle controversie: chiarimento delle Sezioni Unite

Mobilità tra amministrazioni, il giudice ordinario è competente sulle controversie: chiarimento delle Sezioni UniteAGEL 11 Maggio 2026, di Redazione
Le Sezioni Unite della Cassazione precisano che le controversie sul diritto all’assunzione nelle procedure di mobilità esterna rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se vengono contestati atti amministrativi presupposti
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