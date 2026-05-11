Mobilità tra amministrazioni, il giudice ordinario è competente sulle controversie: chiarimento delle Sezioni Unite

AGEL 11 Maggio 2026, di Redazione

Le Sezioni Unite della Cassazione precisano che le controversie sul diritto all’assunzione nelle procedure di mobilità esterna rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche se vengono contestati atti amministrativi presupposti

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Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30836 del 25 novembre 2025, hanno chiarito un importante profilo in materia di pubblico impiego privatizzato, definendo i confini della giurisdizione nelle controversie relative alle procedure di mobilità tra amministrazioni pubbliche.

Secondo la Corte, appartiene al giudice ordinario la cognizione delle controversie sul diritto all’assunzione nell’ambito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni. Questo anche nel caso in cui, in via incidentale, venga contestata la legittimità degli atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può comunque disapplicare se ritenuti illegittimi e rilevanti ai fini della decisione.

Il principio affermato si fonda sulla natura giuridica dell’istituto: non si tratta della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tramite procedura concorsuale, ma di una mera modificazione soggettiva di un rapporto già esistente, realizzata con il consenso delle amministrazioni coinvolte e del lavoratore, configurabile come una cessione del contratto.

Nel caso esaminato, la Corte ha quindi riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al ricorso di un dirigente amministrativo che lamentava di essere stato ingiustamente escluso da una procedura di mobilità ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, precisando che la controversia riguardava le modalità di svolgimento della procedura e non la scelta dello strumento di copertura del posto.

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