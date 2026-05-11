Immissioni da aree pubbliche: la PA può essere condannata a risarcire e intervenire

La Pubblica Amministrazione è responsabile dei danni causati ai privati dalle immissioni provenienti da aree pubbliche quando non rispetta le regole tecniche e i doveri di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma.

Il principio richiamato è quello del “neminem laedere”, che impone di non ledere i diritti altrui. In base a questo criterio, la PA può essere condannata non solo al risarcimento del danno, ma anche a interventi concreti finalizzati a ridurre le immissioni entro la soglia della normale tollerabilità.

Secondo la Suprema Corte, tali misure non incidono su scelte discrezionali o atti autoritativi dell’amministrazione, ma riguardano attività materiali soggette alle regole generali di responsabilità civile.

Nel caso esaminato, relativo a Roma Capitale, è stata ritenuta legittima la condanna a predisporre interventi per limitare l’impatto di polveri sottili e rumore in un tratto stradale. Tra le misure indicate figurano l’introduzione del limite di velocità di 30 km/h e l’installazione di pannelli fonoassorbenti, oltre agli interventi necessari a ridurre le emissioni nocive.

La Cassazione ha quindi confermato l’impostazione dei giudici di merito, ribadendo la piena responsabilità della PA quando la gestione dei beni pubblici genera immissioni dannose per i cittadini.