Bonifiche ambientali e responsabilità storiche: il TAR Lombardia conferma l’estensione del principio “chi inquina paga” anche ai fenomeni pregressi

Con la sentenza n. 02301/2026 (R.G. n. 00435/2024), il TAR Lombardia ribadisce che gli obblighi di bonifica hanno natura ripristinatoria e possono essere imputati anche per contaminazioni storiche, purché il danno ambientale sia ancora attuale.