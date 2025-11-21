Revisione prezzi dei servizi: impossibile se l’affidamento avviene tramite ordinanza urgente

AGEL 21 Novembre 2025, di Redazione

Il Consiglio di Stato chiarisce che la pubblica amministrazione non può riconoscere aumenti sui contratti scaduti se il servizio viene riaffidato tramite ordinanze contingibili ed urgenti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7942 del 10 ottobre 2025, ha stabilito che la revisione dei prezzi di un appalto di servizi non può essere riconosciuta se il servizio viene riaffidato tramite ordinanze contingibili ed urgenti.

La pronuncia riguarda in particolare il caso del servizio di raccolta rifiuti, considerato essenziale per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Quando la pubblica amministrazione, per garantire la continuità del servizio, affida nuovamente l’incarico al precedente gestore tramite ordinanza urgente, stipulando contratti che rinviano genericamente alle condizioni del contratto scaduto ma fissando un nuovo corrispettivo, si interrompe il nesso con il contratto originario.

Di conseguenza, non è possibile riconoscere importi aggiuntivi a titolo di revisione prezzi rispetto a quanto già corrisposto per il servizio in esecuzione del contratto ormai scaduto. Secondo il Consiglio di Stato, l’ordinanza urgente costituisce un affidamento autonomo, con proprie obbligazioni, e non può essere combinata con il contratto precedente.

La sentenza chiarisce così un aspetto fino ad oggi privo di precedenti espliciti, confermando i limiti della revisione prezzi negli affidamenti urgenti e contingibili.

Fonte: ufficio massimario del Consiglio di Stato

