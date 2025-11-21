Revisione prezzi dei servizi: impossibile se l’affidamento avviene tramite ordinanza urgente

Revisione prezzi dei servizi: impossibile se l’affidamento avviene tramite ordinanza urgenteAGEL 21 Novembre 2025, di Redazione
Il Consiglio di Stato chiarisce che la pubblica amministrazione non può riconoscere aumenti sui contratti scaduti se il servizio viene riaffidato tramite ordinanze contingibili ed urgenti
