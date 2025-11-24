Responsabilità del titolare di pubblica sicurezza anche per i dipendenti

La Corte di Cassazione ribadisce che chi detiene un’autorizzazione di pubblica sicurezza resta personalmente responsabile delle violazioni commesse dai propri incaricati

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14825 del 3 giugno 2025, ha confermato un principio chiaro: il titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza non può delegare completamente le proprie responsabilità ai dipendenti o incaricati. Anche quando si avvale di personale, infatti, il titolare deve vigilare sul rispetto delle norme e delle prescrizioni imposte dall’autorità di polizia o dalla legge.

Il caso riguarda un commerciante che non aveva annotato correttamente le operazioni su oggetti preziosi usati, obbligo previsto dall’articolo 128 del regio decreto n. 773 del 1931, come modificato dalla legge n. 246 del 2005. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità personale del titolare per le inosservanze materialmente commesse dai suoi dipendenti, sottolineando l’importanza della sorveglianza diretta.

La decisione rafforza l’interpretazione secondo cui la delega del lavoro non esonera dalla responsabilità legale, soprattutto in ambito di ordine e sicurezza pubblica.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione

