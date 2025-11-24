Responsabilità del titolare di pubblica sicurezza anche per i dipendenti

Responsabilità del titolare di pubblica sicurezza anche per i dipendentiAGEL 24 Novembre 2025, di Redazione
La Corte di Cassazione ribadisce che chi detiene un’autorizzazione di pubblica sicurezza resta personalmente responsabile delle violazioni commesse dai propri incaricati
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare