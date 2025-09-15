Responsabilità del comune per aver ordinato illegittimamente la rimozione di rifiuti abbandonati

AGEL 15 Settembre 2025, di redazione

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 luglio 2025, n. 6483

Con la sentenza 6483/2025 i giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che non sussiste la responsabilità risarcitoria in capo ad un comune che abbia ordinato all’A.n.a.s. la rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà di quest’ultima, qualora l’ordine di rimozione sia annullato sol perché i terreni in questione non costituivano pertinenze stradali ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992; sussiste infatti un errore scusabile che esclude la colpa in capo all’amministrazione comunale. (1).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato

