Pubblicità sui carrelli del supermercato, niente esenzione fiscale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16856 del 23 giugno 2025, ha stabilito che l’esenzione dall’imposta comunale sulla pubblicità prevista dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. 507/1993 opera solo se la pubblicità si svolge all’interno dei locali in cui viene esercitata l’attività commerciale o di servizio pubblicizzata.

Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha cassato la decisione precedente che aveva considerato esente la pubblicità presente sui carrelli collocati nell’area esterna di un supermercato. Secondo la Corte, il messaggio pubblicitario, pur riferendosi all’attività del supermercato, era accessibile anche a un pubblico indeterminato, estraneo all’esercizio commerciale, e quindi non rientrava nell’esenzione prevista dalla legge.

Con questa pronuncia, la Cassazione conferma un principio già delineato in precedenti sentenze: l’esenzione fiscale per la pubblicità è limitata ai casi in cui il messaggio raggiunga esclusivamente i clienti all’interno dei locali dell’attività pubblicizzata.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione