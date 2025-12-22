Pubblicità sui carrelli del supermercato, niente esenzione fiscale

Pubblicità sui carrelli del supermercato, niente esenzione fiscaleAGEL 22 Dicembre 2025, di Redazione
La Cassazione chiarisce che l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità riguarda solo le attività pubblicizzate all’interno dei locali commerciali
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare