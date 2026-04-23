Project financing, il progettista del concessionario può essere direttore dei lavori: chiarimenti del TAR

AGEL 23 Aprile 2026, di Redazione

Il TAR Lombardia chiarisce i limiti del Codice dei contratti pubblici: nessun divieto automatico per il progettista del concessionario e esclusione per conflitto di interessi solo come extrema ratio

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Il progettista incaricato dal concessionario nell’ambito di un project financing può assumere anche il ruolo di direttore dei lavori. Lo ha stabilito il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza 3 aprile 2026, n. 481, fornendo un’interpretazione del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Secondo i giudici amministrativi, tale figura professionale non rientra tra i soggetti cui l’articolo 15, comma 8, del d.lgs. 36/2023 vieta l’attribuzione delle funzioni di direzione dei lavori. Ne consegue che non sussiste un’incompatibilità automatica legata al solo fatto di aver redatto il progetto per conto del concessionario.

La decisione interviene anche sul tema dei conflitti di interesse, chiarendo che l’articolo 95, comma 1, lettera b), del Codice deve essere interpretato in modo restrittivo. L’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, infatti, può essere disposta solo quando la situazione di conflitto non sia altrimenti risolvibile, escludendo qualsiasi automatismo.

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