Consiglio di Stato: legittimo il diniego all’accesso civico in caso di richieste massive e uso distorto dello strumento

Con la sentenza n. 03159/2026, la Sezione V del Consiglio di Stato (R.G. n. 08829/2025, pubblicata il 23 aprile 2026) interviene nuovamente sui confini dell’accesso civico generalizzato, ribadendo un principio ormai consolidato in giurisprudenza: lo strumento di trasparenza non può essere utilizzato in modo abusivo o svincolato dalle sue finalità pubblicistiche.

Secondo Palazzo Spada, l’accesso civico generalizzato, pur configurandosi come diritto “universale” alla conoscenza dell’azione amministrativa, incontra un limite quando le richieste si caratterizzano per sistematicità, reiterazione e frammentazione, tali da integrare una fattispecie di “richieste massive plurime” già individuata dall’Adunanza Plenaria n. 10/2020.

Il principio di diritto affermato è che l’amministrazione può legittimamente negare l’accesso quando la domanda, per modalità e frequenza, risulti oggettivamente incompatibile con la funzione dell’istituto, che è quella di garantire il controllo diffuso sull’operato pubblico e non di alimentare un’attività conoscitiva seriale o potenzialmente distorsiva.

La sentenza ribadisce inoltre che l’accesso civico generalizzato non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato, ma esige comunque che la richiesta sia riconducibile a una finalità di trasparenza e partecipazione democratica. Quando tale connessione risulta assente o meramente apparente, e si inserisce in un quadro di reiterate istanze riconducibili a un unico centro di interesse, l’amministrazione può opporre un diniego legittimo.

In questo senso, il Consiglio di Stato consolida un orientamento volto a bilanciare apertura amministrativa e tutela dell’efficienza dell’azione pubblica, evitando che il diritto di accesso si trasformi in uno strumento di pressione o di aggravio ingiustificato per gli enti.