Consiglio di Stato: nei bandi la lex specialis va interpretata in senso sistematico, senza automatismi di esclusione non previsti

Con la sentenza n. 01364/2025 il Consiglio di Stato chiarisce che i requisiti relativi alle figure professionali possono costituire impegni esecutivi e non obblighi di indicazione nominativa in gara, e che la valutazione tecnica delle offerte è sindacabile solo per macroscopica illogicità.