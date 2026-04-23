Consiglio di Stato: nei bandi la lex specialis va interpretata in senso sistematico, senza automatismi di esclusione non previsti

Con sentenza n. 01364/2025 REG. PROV. COLL. (Cons. Stato, Sez. V), il Consiglio di Stato ribadisce alcuni principi centrali in materia di gare pubbliche e interpretazione della lex specialis.
In primo luogo, il giudice amministrativo chiarisce che le clausole di gara devono essere interpretate secondo criteri letterali e sistematici, evitando letture frammentarie o formalistiche che conducano a cause di esclusione non espressamente previste. In particolare, quando la lex specialis richiede la “presenza” di figure professionali, tale previsione può configurarsi come obbligo di dotazione organizzativa e impegno esecutivo dell’operatore, senza necessità di indicazione nominativa dei singoli professionisti già in sede di offerta, salvo espressa previsione contraria.
Il Consiglio di Stato afferma inoltre che i requisiti relativi all’organizzazione del servizio e alle risorse umane possono legittimamente operare come elementi di esecuzione del contratto, coerentemente con l’art. 113 del d.lgs. 36/2023, e non automaticamente come requisiti di ammissione alla gara.
Sul piano della valutazione delle offerte tecniche, la sentenza ribadisce il consolidato principio secondo cui l’apprezzamento della commissione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Non è quindi consentito al giudice sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
Infine, viene riaffermato che la cosiddetta “prova di resistenza” rileva solo quando si contestano punteggi tali da incidere sull’esito della gara, mentre non è necessaria nei casi in cui la censura riguarda l’asserita carenza di requisiti di ammissione, purché tale doglianza risulti infondata nel merito.
La decisione consolida così un orientamento volto a garantire stabilità alle procedure di gara e rispetto dell’equilibrio tra vincoli della lex specialis e margini di discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione.