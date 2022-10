Procedure per l’accesso al “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” (DPCM 28 luglio 2022)

L’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 7.500 milioni di euro.

Lo scopo del fondo è di fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o rientranti in altre categorie di interventi indicati nel DPCM 28 luglio 2022, di cui di seguito.

Le opere pubbliche interessate sono quelle per cui le procedure di affidamento siano state avviate successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Il DPCM 28 luglio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022) ha definito le procedure per l’accesso al Fondo da parte delle Amministrazioni statali istanti.

Come innanzi richiamato, per l’accesso al Fondo, le opere devono presentare un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 del menzionato articolo 26 del D.L. Aiuti.

Le stazioni appaltanti inseriscono la domanda di finanziamento utilizzando le funzionalità del sistema ReGis.

Il termine per la presentazione della richiesta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPCM,”…è fissato dal quinto giorno al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell’allegato decreto, pertanto l’istanza di accesso al fondo potrà essere presentata dal 17 settembre al 17 ottobre p.v.

Si rendono disponibili per la consultazione:

– D.P.C.M. 28 luglio 2022 Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (pdf);

– la Circolare MEF-RGS n. 31 del 21 settembre 2022, avente ad oggetto le modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (pdf);

– All. 1 alla Circolare – Istruzioni operative per la presentazione delle istanze d’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (pdf);

– All. 2 alla Circolare – Guida utente relativa al sistema ReGiS per l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (pdf).

Fonte: Agenzia per la Coesione