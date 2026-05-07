Approvati i nuovi Bando Tipo n.1 e n.2 dell’Anac: più semplificazione e spazio all’IA negli appalti

Appalti 7 Maggio 2026, di Redazione

Le nuove linee guida aggiornano le procedure per servizi, forniture e progettazione. Tra le novità anche l’introduzione di clausole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. I testi entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Articoli correlati
Appalti

Procedure negoziate sottosoglia: il vademecum ANCE chiarisce regole e criticità

Appalti

Servizi e forniture, affidamenti diretti al 92%: cresce l’“addensamento” sotto soglia

Appalti

Anac: verifica dei requisiti, stop alle deleghe a soggetti privati

Appalti

Pantouflage, scatta il divieto di assunzione per l’ex direttore lavori comunale nell’impresa aggiudicataria dell’appalto

Appalti

Consip rafforza la gestione dei subappalti con il nuovo Portale dei Servizi

L’Autorità nazionale anticorruzione ha approvato due importanti aggiornamenti alla disciplina dei contratti pubblici: il nuovo Bando Tipo n.1 e il Bando Tipo n.2, strumenti attesi dalle stazioni appaltanti con l’obiettivo di semplificare e rendere più rapido il lavoro nelle procedure di gara.

Con la delibera n.148 del 1° aprile 2026, il Bando Tipo n.1 è stato aggiornato per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia europea, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La revisione recepisce le indicazioni del Consiglio di Stato e integra le modifiche normative introdotte dal decreto correttivo del 2024, oltre a chiarire alcune clausole per ridurre ambiguità interpretative.

Una delle principali novità riguarda l’introduzione dell’obbligo per gli operatori economici di dichiarare l’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale nella predisposizione dell’offerta o nella fase esecutiva, in linea con la normativa nazionale e il regolamento europeo sull’IA.

Il Bando Tipo n.2, approvato con delibera n.153 del 15 aprile 2026, rappresenta invece la novità più attesa dal settore dei servizi di architettura e ingegneria. Il documento affronta e chiarisce diversi nodi applicativi emersi nella disciplina degli appalti, tra cui requisiti di partecipazione, revisione prezzi, utilizzo del BIM, subappalto e avvalimento professionale, oltre alle regole sui contratti misti e sui meccanismi di premialità e anticipazione dei pagamenti.

Anche in questo caso viene introdotta la disciplina sull’intelligenza artificiale, con l’obbligo di dichiararne l’uso in fase di offerta e di esecuzione, garantendo il rispetto delle norme nazionali ed europee di riferimento.

Entrambi i bandi sono stati elaborati anche attraverso un confronto tecnico con istituzioni e rappresentanze del settore e saranno operativi dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Secondo l’Autorità, si tratta di un passaggio rilevante per rendere più uniforme e efficiente il sistema degli appalti pubblici.

L’aggiornamento del bando tipo n.1 e il bando tipo n. 2 sono pubblicati sul sito dell’Autorità unitamente alla rispettiva domanda di partecipazione tipo.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica