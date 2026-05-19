Aree interne e rischio sismico, online il tutorial OpenCUP per la generazione guidata del CUP

È online sul canale YouTube di OpenCUP il nuovo video tutorial dedicato alla generazione guidata del Codice Unico di Progetto (CUP) attraverso il template 2602005, predisposto nell’ambito dell’Avviso pubblico del 31 dicembre 2025 promosso dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Il tutorial, pubblicato il 15 maggio 2026, è rivolto ai soggetti proponenti chiamati a presentare richieste di CUP per interventi di prevenzione del rischio sismico nelle aree interne, con particolare riferimento a edifici pubblici (Categoria A) ed elisuperfici pubbliche (Categoria B) situate nei territori classificati nelle zone sismiche 1 e 2.

Nel video vengono illustrate le modalità corrette di compilazione della richiesta, dai criteri di classificazione degli interventi alla selezione dei campi richiesti, fino alla gestione del CUP di progettazione e del CUP Master. Spazio anche alla compilazione delle informazioni progettuali e alla verifica finale dei dati inseriti, con l’obiettivo di supportare gli enti nella procedura in modo chiaro e operativo.

Il video è disponibile sul canale YouTube di OpenCUP .