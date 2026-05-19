Aree interne e rischio sismico, online il tutorial OpenCUP per la generazione guidata del CUP

Aree interne e rischio sismico, online il tutorial OpenCUP per la generazione guidata del CUPAppalti 19 Maggio 2026, di Redazione
Disponibile sul canale YouTube di OpenCUP il video dedicato alla compilazione del Codice Unico di Progetto per interventi su edifici pubblici ed elisuperfici nelle zone sismiche 1 e 2
Cerca
ANCI Risponde
Cerca
Notizie
- AGEL
- Agricoltura
- Anagrafe
- ANCI
- Anci Digitale
- Anci Risponde
- Appalti
- Banda Ultra Larga
- Commercio
- Comunicazione
- Cooperazione
- Cultura
- Economia
- Edilizia
- Editoriale
- Elezioni
- Energia e Ambiente
- Enti locali
- Finanza locale
- Formazione
- Giovani
- Governo
- Immigrazione
- Infrastrutture
- Innovazione
- Lavoro
- Legalità
- Mobilità
- Personale
- Polizia locale
- Previdenza
- Privacy
- Protezione civile
- Pubblica amministrazione
- Salute
- Scuola
- Servizi
- Sicurezza
- Sisma
- Solidarietà
- Sport
- Trasparenza
- Tributi
- Turismo
- Unione europea
- Urbanistica
- Welfare