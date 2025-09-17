Principio del risultato nei contratti pubblici

AGEL 17 Settembre 2025, di redazione

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 luglio 2025, n. 6495

I giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito con la sentenza 6495/2025 che ai sensi dell’art. 1 del Codice dei contratti pubblici, il risultato che si è prefisso l’amministrazione può rappresentare, esso stesso, un parametro in base al quale il giudice può sindacare la ragionevolezza, logicità e congruità delle scelte compiute, potendo tali scelte non apparire coerenti con il risultato individuato; pertanto, se il risultato è lo smaltimento dei rifiuti, l’eventuale offerta che preveda il solo “trattamento/recupero” degli stessi non può per ciò solo essere esclusa, dovendo la stazione appaltante verificare se tale offerta sia comunque idonea a conseguire il risultato dello smaltimento dei rifiuti. (1).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

