Poteri del giudice in tema di violazioni della normativa antisismica

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11169, deposito del 20 marzo 2025, in tema di violazioni della normativa antisismica, ha affermato che il giudice, nel caso in cui ritenga che non sussiste la doppia conformità delle opere, non può ordinarne automaticamente la demolizione, ma, ex art. 98 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è tenuto a valutare, all’esito di acquisizioni tecniche che non siano già in atti, se sia possibile conformare le stesse alle prescrizioni antisismiche, indicando eventualmente con quali interventi necessari ed effettivamente praticabili, se non già realizzati.

Fonte: Corte di Cassazione