Piano di riparto delle spese indispensabile per i consorzi stradali

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17121 del 25 giugno 2025, ha stabilito che il piano di ripartizione della spesa costituisce un elemento essenziale nella costituzione dei consorzi per la gestione delle strade vicinali. In pratica, ogni delibera del Consiglio Comunale che istituisce un consorzio deve necessariamente prevedere come verranno ripartiti i contributi tra gli utenti delle strade. Solo rispettando questo piano è possibile formare correttamente i ruoli dei contributi consortili. La decisione conferma l’orientamento già espresso in precedenti sentenze del 2014 e del 2018, sottolineando l’importanza di una gestione trasparente e regolamentata dei consorzi stradali.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione