Piano casa e ristrutturazione edilizia: il Tar chiarisce i confini tra nuova costruzione e recupero dell’esistente

Piano casa e ristrutturazione edilizia: il Tar chiarisce i confini tra nuova costruzione e recupero dell’esistenteAGEL 28 Aprile 2026, di Redazione
Con la sentenza n. 108/2026 (RG 363/2025), pubblicata il 27 marzo 2026, il Tar Friuli Venezia Giulia ribadisce che, nell’ordinamento regionale, la “nuova costruzione” si identifica con il consumo di suolo inedificato, escludendo dal Piano Casa anche interventi radicali se realizzati su aree già urbanizzate
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