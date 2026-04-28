Fotovoltaico e edilizia libera: il TAR Piemonte chiarisce l’immediata applicazione della riforma e i limiti dei vincoli locali

Con la sentenza n. 00924/2026, resa nel ricorso n. 1519/2025, il TAR Piemonte (Sez. II) ha delineato un principio di diritto destinato a incidere sull’interpretazione del nuovo quadro normativo in materia di impianti da fonti rinnovabili e regimi autorizzatori.
Il Tribunale ha affermato che il decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 introduce un regime liberalizzatorio di immediata applicazione, destinato a sostituire la disciplina statale previgente in materia di procedure abilitative, senza che il termine di adeguamento di 180 giorni previsto per Regioni ed enti locali possa sospenderne l’efficacia sostanziale.
In tale prospettiva, il giudice amministrativo ha chiarito che la “disciplina previgente” non può essere intesa come l’ordinamento statale precedente, ormai superato, ma come l’eventuale normativa regionale o locale non ancora armonizzata ai nuovi principi.
Sul piano dei limiti all’edilizia libera, la sentenza precisa inoltre che i vincoli richiamati dall’amministrazione non possono essere estesi in via analogica per comprimere il regime di liberalizzazione, soprattutto quando la disciplina speciale sulle infrastrutture energetiche già contempla specifiche cautele. In particolare, le fasce di rispetto stradale non possono essere automaticamente ricondotte ai vincoli di “sicurezza pubblica” tali da attivare la procedura abilitativa semplificata, dovendo prevalere il criterio di specialità della normativa settoriale.
Ne deriva, secondo il TAR, che l’amministrazione non può introdurre surrettiziamente un regime autorizzatorio più oneroso rispetto a quello previsto dalla disciplina statale sopravvenuta, né fondare il diniego su un’interpretazione estensiva dei vincoli urbanistici o di sicurezza.
La pronuncia ribadisce così un principio centrale: nelle materie oggetto di liberalizzazione normativa, le restrizioni amministrative devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono riattivare, di fatto, regimi autorizzatori ormai superati.