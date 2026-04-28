Nessun obbligo di oneri urbanistici senza convenzione: il TAR Piemonte ribadisce il principio

AGEL 28 Aprile 2026, di Redazione

Il TAR Piemonte (sentenza n. 00941/2026) chiarisce che gli obblighi di realizzazione delle opere o di pagamento degli oneri di urbanizzazione sorgono solo con la stipula della convenzione urbanistica, non essendo sufficiente la sola approvazione del piano.

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Con la sentenza n. 00941/2026 (ricorso n. 154/2024), il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha riaffermato un principio centrale in materia urbanistica: gli obblighi propter rem connessi all’attuazione dei piani esecutivi convenzionati nascono esclusivamente con la stipula della convenzione urbanistica.

Secondo il TAR, infatti, la mera approvazione di un piano attuativo o l’esistenza di previsioni contenute in strumenti urbanistici non è sufficiente a far sorgere obblighi giuridicamente vincolanti di esecuzione delle opere di urbanizzazione o di pagamento dei relativi oneri. È la convenzione di lottizzazione, quale atto negoziale tra amministrazione e soggetti attuatori, a costituire il titolo necessario per l’insorgenza di tali obbligazioni.

In assenza della convenzione, non può dunque configurarsi alcun obbligo di natura reale trasferibile ai successivi aventi causa, né può essere richiesto il pagamento di somme a titolo di completamento delle opere urbanistiche. Il principio riaffermato dal giudice amministrativo si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce alla convenzione urbanistica una funzione costitutiva e non meramente attuativa.

La sentenza precisa inoltre che eventuali previsioni contenute in atti preparatori o in perizie economiche non sono idonee, di per sé, a fondare obbligazioni verso l’amministrazione in mancanza del perfezionamento del rapporto convenzionale.

Il TAR Piemonte, con la decisione n. 00941/2026, conferma quindi che il sistema degli oneri urbanistici è strettamente legato alla stipula della convenzione, unico atto in grado di rendere effettivi e opponibili gli obblighi tra pubblico e privato.

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