Peculato del dipendente di un istituto di credito tesoriere per conto di un ente locale. Configurabilità

AGEL 3 Settembre 2025, di redazione

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 30184, deposito del 03 settembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un istituto di credito, incaricato di gestire il servizio di tesoreria per conto di un ente locale, posto che la sua attività non si limita al maneggio del denaro pubblico, né all’adempimento di obblighi di pagamento impartiti dall’ente, bensì contempla una più ampia ingerenza nella complessiva attività finanziaria dell’ente, che ricomprende anche la rendicontazione, nei confronti della tesoreria provinciale, dei flussi di denaro, in entrata e in uscita, secondo modalità predeterminate per legge e finalizzate a consentire il controllo sui conti pubblici.

