Padova: più facile parcheggiare con l’app che trova i posti liberi

Aps Holding, con la collaborazione di ParkIT, Municipia SpA, 2 aziende leader nel settore, proseguono il lavoro di innovazione e digitalizzazione dei servizi per la sosta offerti ai cittadini. Trovare parcheggio a Padova sarà più semplice con l’arrivo di 1600 sensori sui park, che attraverso una semplice App, permetteranno agli utenti di sapere dove sono quelli liberi.

Un processo di digitalizzazione a 360° nel campo degli accessi e delle modalità di pagamento consentite nelle aree di sosta con la app easyPadova, ma anche alcuni importanti servizi come la consultazione in tempo reale dell’occupazione degli stalli a pagamento in città.

Nella sezione “Trova Parcheggio” dell’app, si può verificare la disponibilità dei parcheggi sia per le strisce blu che per i parcheggi in struttura, e calcolarla per una data o un orario futuri grazie ad appositi sensori per il rilevamento dell’occupazione del parcheggio installati al momento in 1600 stalli di sosta a pagamento dell’area più centrale della città.

Fonte: comune di Padova