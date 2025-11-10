Oneri di sicurezza inalterabili nelle gare d’appalto, lo ribadisce il Tar di Catania

La Sezione III del Tar di Catania, con l’ordinanza n. 347 del 24 ottobre 2025, ha ribadito un principio chiave nelle gare d’appalto: la voce degli oneri di sicurezza aziendale deve rimanere inalterata.

Secondo il tribunale, l’amministrazione che assegna un appalto deve puntare al miglior risultato possibile, scegliendo operatori economici affidabili fin dalla fase di presentazione dell’offerta. In quest’ottica, la corretta indicazione dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza non è solo un obbligo formale: riflette la responsabilità e la diligenza dell’operatore, elementi essenziali per garantire l’esecuzione sicura e corretta dei lavori.

Il Tar precisa che, sebbene alcune voci di un’offerta possano essere eventualmente corrette per errori materiali, la voce degli oneri di sicurezza non può essere modificata dopo la presentazione. La rigidità serve a tutelare l’interesse pubblico e a garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo modifiche arbitrarie che potrebbero alterare la struttura dei costi e compromettere la trasparenza della gara.

In sostanza, la norma tutela sia la sicurezza sul lavoro sia il principio di equità tra operatori economici, sottolineando come la correttezza e la chiarezza dell’offerta siano fondamentali fin dall’inizio della procedura di gara.

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato