Offerta economica e modalità del ribasso con riferimento agli oneri di sicurezza

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 2950 del 7 aprile 2025 si è è espresso in merito affermando, in assenza di esatti precedenti negli stessi termini, che nelle procedure ad evidenza pubblica, va esclusa l’aggiudicataria, che ha individuato in modo scorretto la base d’asta, applicando espressamente il ribasso anche sugli oneri di sicurezza.



Nella nota a corredo diffusa dagli organi di giustizia amministrativa è specificato oltre che nel caso in esame, l’aggiudicataria aveva illegittimamente applicato il ribasso sull’importo complessivo dell’appalto, senza tuttavia scorporare i costi per gli oneri della sicurezza. La sezione ha disatteso la prospettazione dell’aggiudicataria secondo cui ai fini dell’ammissibilità dell’offerta sarebbe stato rilevante il solo “ribasso”, mentre non avrebbe significato la dichiarazione resa dall’aggiudicataria con la quale la stessa ha manifestato la volontà di applicare il ribasso ad una base d’asta erronea.



E si richiama inoltre Cons. Stato, Ad. plen., n. 3 del 2015 che ha affermato il seguente principio di diritto: “Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara”.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it