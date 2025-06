Napoli: bici elettriche per la pulizia della città, presentati i nuovi mezzi Asia

A partire dai prossimi giorni gli operatori Asia saranno dotati di biciclette elettriche per effettuare le operazioni di spazzamento e pulizia delle strade del centro cittadino.

7 i nuovi mezzi a pedalata assistita, presentati in P.zza Municipio in occasione della ‘Giornata mondiale della Bicicletta’, che agevoleranno gli operatori ecologici delle attività di raccolta dei rifiuti.

L’iniziativa parte in via sperimentale nel centro storico e rappresenta un ulteriore passo verso un servizio moderno, ecologico e sostenibile per il decoro urbano della città.

“Presentiamo quest’ iniziativa nella Giornata mondiale della Bicicletta per rendere sostenibili ed ecologici i processi di raccolta e spazzamento manuale, ha sottolineato l’assessore al Verde e all’Igiene Urbana, Vincenzo Santagada, negli ultimi mesi abbiamo anche posizionato nuovi cestini intelligenti, sicuramente la città è più pulita ma dobbiamo continuare in questa direzione e fare di più “.

Fonte: comune di Napoli