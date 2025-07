Modifica relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli

Pubblicato in Gazzetta il Decreto 2 luglio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Modifica del decreto 14 febbraio 2000, concernente l’attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli“.

A norma dell’Art. 1 sono apportate le seguenti modifiche all’allegato I, Parte I, del decreto 14 febbraio 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto VI:

1) la lettera V.7 e’ sostituita dalla seguente: «(V.7) emissioni di CO 2 (in g/km) o emissioni specifiche di CO 2 laddove indicate al punto 49.5 del certificato di conformita’ CE dei veicoli pesanti, quale definito nell’appendice dell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione europea o al punto 49.5 del certificato di omologazione individuale del veicolo definito nell’appendice 1 dell’allegato III di tale regolamento.»;

2) dopo la lettera V.9, e’ aggiunta la seguente: «(V.10) classe di emissione di CO 2 dei veicoli pesanti determinata al momento della prima immatricolazione, conformemente all’art. 7-octies-bis, paragrafo 2, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Fonte. Gazzetta Ufficiale