MIT: pubblicato l’Allegato Infrastrutture, Mobilità e Logistica al DFP

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, che è stato pubblicato l’Allegato infrastrutture MIT 2025 dal titolo “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica”. L’Allegato si articola in 5 sezioni e individua le linee programmatiche per lo sviluppo delle infrastrutture e per l’efficientamento del sistema dei trasporti e della logistica.

Il documento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 9 aprile 2025 e fa parte del Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, da inviare alla Commissione europea entro il 30 aprile dopo esame del Parlamento. Per visualizzare l’Allegato infrastrutture MIT 2025 “Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica” clicca qui



Per ulteriori approfondimenti sul Documento di finanza pubblica (DFP) 2025 clicca qui

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti