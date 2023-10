MIT: incentivi ai servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le emissioni inquinanti

In GU Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2023 il Decreto 30 agosto 2023 del Ministero delle Infratrutture e dei Trasporti recante il “Regolamento recante l’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalita’ e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208“.

Gli interventi di cui al suddetto regolamento sono finalizzati ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalita’ negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO 2 , anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita’ di trasporto maggiormente sostenibili.

Il provvedimento entra in vigore il 21/10/2023.

Fonte: Gazzetta Ufficiale