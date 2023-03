MIT: aggiornati gli importi per le operazioni tecnico-amministrative relative all’attuazione del nuovo codice della strada

E’ stato pubblicato in Gu n. 63 del 15 marzo 2023 il Decreto 16 febbraio 2023 del Ministero delle Infratsrutture e dei Trasporti contenente l’ “Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 405 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada”

Così come previsto all’art. 1 gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall’art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiornati in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall’ISTAT nella misura del 15,6%.

All’art. 1 comma 2 del decreto sono contenuti i valori aggiornati relativi agli importi previsti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 gennaio 2021. Gli stessi hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e si applicano alle operazioni tecnico-amministrative per le quali la domanda sia presentata da parte degli interessati successivamente a tale data.

Fonte: Gazzetta Ufficiale