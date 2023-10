MIMS: pubblicata la Call Connecting Europe Facility Transport 2023

È stato pubblicato dall’Agenzia esecutiva della Commissione Europea CINEA (European Climate, Infrastructure, Environment Executive Agency), il 26 settembre, il 3° bando “CEF Transport” della programmazione 2021-2027, dedicato a progetti infrastrutturali sulla TEN-T Centrale e Globale, alle applicazioni intelligenti ed innovative per i trasporti, alla sicurezza delle infrastrutture e alla loro sostenibilità.

Le proposte possono essere da uno o più Stati Membri dell’Unione Europea, da Organizzazioni internazionali, organismi pubblici o privati che abbiano sede in uno Stato membro dell’UE, con l’accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Il bando, che presenta analogie rispetto ai bandi precedenti sia per quanto riguarda la procedura di sottomissione delle proposte, tramite la specifica piattaforma “Funding&tenders”, che negli obiettivi da perseguire, mette a disposizione di tutti gli Stati Membri una quota di risorse pari a 3,54 mld., sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto, a cui si aggiunge una quota di 3,45 mld. dedicati esclusivamente ai Paesi eleggibili al fondo di Coesione, a cui però l’Italia non risulta eleggibile, per un totale di 7 mld. Il dettaglio delle risorse a disposizione per ciascuna voce è reperibile nella “informativa” allegata.

La Call CEF Transport 2023 ricomprende specifici bandi che riflettono le numerose priorità presenti nel programma di lavoro rivolte a progetti infrastrutturali sulla TEN-T Centrale (ivi compresi i Corridoi) e Globale, alle applicazioni intelligenti ed innovative per i trasporti, alla sicurezza delle infrastrutture e alla loro sostenibilità.

Le proposte potranno essere sottomesse dai promotori fino alla scadenza del 30 gennaio 2024; tuttavia per poter eseguire le procedure di istruttoria delle proposte, il termine ultimo di presentazione al MIT è fissato al 9 gennaio 2024.

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti