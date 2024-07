MaaS4Italy_Firenze, il Comune avvia la sperimentazione della piattaforma digitale dedicata al trasporto urbano

Si chiama MaaS4Italy_Firenze ed è la nuova soluzione digitale che permette di gestire il trasporto integrato della città di Firenze. Il nuovo servizio rappresenta lo stato dell’arte delle opportunità di integrazione di vari mezzi di trasporto: dal trasporto pubblico locale al bike sharing passando ovviamente per taxi, car sharing e trasporto ferroviario.

La piattaforma digitale permette al cittadino di comporre il percorso sfruttando diversi mezzi di trasporto con un risparmio di tempo e di denaro. Il “MaaS – Mobility as a Service” è un concetto globale di “Mobilità come servizio”, che prevede l’integrazione di modalità di trasporto offerte da operatori diversi in una piattaforma digitale, con l’obiettivo di fornire informazioni e rendere accessibile la gestione degli spostamenti sul territorio. L’utente potrà costruire e personalizzare il viaggio secondo le sue esigenze potendo scegliere tra differenti modalità di trasporto privato e pubblico, come TPL, taxi, tramvia, shared mobility, ferrovie, servizi di ricarica per la mobilità elettrica, aree di sosta.

Fonte: comune di Firenze