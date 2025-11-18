Libertà di mandato riconosciuta: il consigliere abbandona il gruppo senza perdere diritti

Il Tar Calabria, con la sentenza n. 1621 del 13 ottobre 2025, si è pronunciato su un tema centrale della vita politica locale: la libertà dei consiglieri comunali di abbandonare il gruppo consiliare di appartenenza senza perdere le prerogative connesse al ruolo.

Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata dal Tribunale amministrativo, i consiglieri comunali non hanno legittimazione ad impugnare gli atti degli organi dello stesso ente, a meno che tali atti non incidano direttamente sulla loro posizione giuridica o sul funzionamento dell’organo di cui fanno parte. In altre parole, la possibilità di contestare in sede giurisdizionale è limitata a situazioni in cui siano lesi diritti specifici riconosciuti al singolo consigliere o la composizione dell’organo.

Nel caso esaminato, la scelta del consigliere di lasciare il gruppo consiliare è stata considerata pienamente legittima, essendo garantita sia dalla Costituzione sia dallo statuto comunale. La sentenza sottolinea che tale decisione non può comportare la perdita delle prerogative riconosciute ai membri dei gruppi consiliari. Per questo motivo, il Tribunale evidenzia l’importanza della possibilità di confluire in un gruppo misto, anche unipersonale, strumento essenziale per permettere al consigliere di continuare a svolgere pienamente le proprie funzioni istituzionali.

Si tratta di un chiarimento significativo, che ribadisce il bilanciamento tra libertà individuale dei consiglieri e corretta organizzazione dell’attività consiliare, confermando l’importanza di tutelare la funzione rappresentativa anche al di fuori dei gruppi originari.

Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato