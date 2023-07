Lecce avvia la sperimentazione della nuova mobilità urbana

E’ stato presentato il progetto REACTIVITY che vede l’Amministrazione comunale di Lecce, insieme a TIM e altri partner tecnici e istituzionali come la città di Braga in Portogallo, sposare un nuovo concetto di mobilità urbana. Finanziato nell’ambito di un’iniziativa europea promossa dall’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), il progetto si pone l’ obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana tagliando le emissioni e promuovendo i mezzi di trasporto sostenibile come il trasporto pubblico, il car pooling e la micromobilità.

Il progetto è stato candidato e finanziato nell’ambito della Call FUTURE MOBILITY 2023, promossa da EIT Urban Mobility, un’iniziativa dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), un ente che promuove e sostiene soluzioni per creare una mobilità efficiente allineandosi agli obiettivi della mobilità urbana dell’Unione Europea, che prevede di tagliare le emissioni di CO2 del 90% entro il 2050; la società Pin Bike sta sviluppando una piattaforma che certifichi i mezzi di trasporto sostenibile in ambito urbano come il car pooling, trasporto pubblico, camminata, micromobilità.

L’obiettivo è stimolare il cambio di abitudini di mobilità premiando gli spostamenti a piedi, in bicicletta, in car-pooling e utilizzando i mezzi pubblici e la micromobilità. I dati certificati degli utenti finali vengono combinati con i dati raccolti da altre fonti (trasporto pubblico) per offrire alle autorità locali e agli urbanisti una dashboard personalizzata per monitorare i percorsi di viaggio e pianificare e co-creare spazi urbani, traffico e infrastrutture.

A partire dall’estate 2023, questa soluzione digitale sarà testata a Braga e Lecce, previsto il coinvolgimento di 1.000 utenti e della Sgm, la società in house di trasporto pubblico locale del Comune per sbloccare il cambiamento verso una mobilità sostenibile. Sarà possibile tracciare il percorso degli utenti del Trasporto Pubblico Locale che parteciperanno al concorso, a bordo dei bus sono stati installati dei dispositivi, i cosiddetti Beacon, in grado di rilevare e quantificare la tratta percorsa, attraverso uno scambio di dati con lo smartphone degli utenti-concorrenti.

L’iniziativa coinvolgerà anche i negozianti presso i quali sarà possibile utilizzare i buoni guadagnati utilizzando modalità di viaggio pubbliche, sostenibili e attive, accelerando contestualmente le opportunità del mercato locale.

A Lecce, REACTIVITY partirà il 10 luglio con l’app Pin Bike che registrerà gli spostamenti urbani effettuati a piedi, in micromobilità, bus e carpooling. Ogni utilizzo darà diritto all’acquisizione di punti che saranno convertiti in buoni acquisto da spendere nei negozi della città o in abbonamenti al trasporto pubblico. I cittadini interessati potranno registrarsi al link.pin.bike/reactivityalecce ,gli esercenti al link.pin.bike/esercenti.

La sperimentazione da luglio a ottobre, aiuterà le città a promuovere la mobilità sostenibile e l’intermodalità, privilegiando altri mezzi di trasporto all’automobile; i risultati attesi sono l’aumento della quota di trasporto pubblico (+6%) e mobilità attiva (+ 15%) e la riduzione dei km percorsi in auto (-2,5 mln.) e di emissioni di CO2 (-320 tonnellate) in ogni città.

Fonte: comune di Lecce