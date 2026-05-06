Lavoro subordinato, la Cassazione chiarisce i criteri: decisiva la valutazione complessiva degli indizi

Con l’ordinanza n. 30781 del 23 novembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a definire i criteri utili per distinguere tra lavoro autonomo e subordinato, con particolare riferimento alle prestazioni di natura intellettuale nelle quali l’elemento dell’assoggettamento alle direttive del datore di lavoro non risulta immediatamente evidente.

La Suprema Corte ha ribadito che, in tali casi, non può farsi affidamento esclusivamente sul tradizionale indice della eterodirezione, ma è necessario ricorrere a una serie di elementi indiziari quali la durata del rapporto, la continuità della prestazione, l’inserimento stabile nell’organizzazione aziendale, l’utilizzo di mezzi del datore di lavoro, la presenza continuativa in sede e l’assenza di una propria struttura imprenditoriale e di rischio economico.

Tali elementi, precisa la Corte, devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico, al fine di accertare se la prestazione sia effettivamente inserita nell’organizzazione produttiva altrui e se il risultato dell’attività sia destinato a essere acquisito esclusivamente dal titolare dell’organizzazione, secondo il criterio della cosiddetta “doppia alienità”.

Nel caso esaminato, relativo all’attività svolta per circa dieci anni da un regista nell’ambito di produzioni radiofoniche, la Cassazione ha censurato la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva escluso la natura subordinata del rapporto attraverso una valutazione frammentaria degli indizi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudizio venga riesaminato alla luce dei principi indicati.