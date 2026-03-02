La proposta di aggiudicazione non è impugnabile: chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 917 del 4 febbraio 2026, ha chiarito che il ricorso avverso una proposta di aggiudicazione di gara è inammissibile. Secondo i giudici, la proposta ha natura endoprocedimentale e non produce una lesione definitiva degli interessi dell’operatore economico: la lesione reale si verifica solo con l’aggiudicazione definitiva, che rappresenta un atto autonomo e vincolante.

La Sezione evidenzia inoltre che chi impugna la proposta di aggiudicazione per presunta illegittima esclusione ha l’onere di impugnare successivamente anche l’aggiudicazione finale. L’annullamento della proposta, infatti, non modifica l’esito finale della gara, che richiede una nuova valutazione dell’ente aggiudicatore.

Sul fronte delle concessioni di servizi, il Consiglio ricorda che il piano economico-finanziario (PEF) non è obbligatorio in tutte le procedure, ma diventa centrale quando richiesto espressamente dal bando. Nel caso esaminato, relativo a un impianto sportivo comunale, la mancata presentazione del PEF asseverato ha legittimato l’esclusione dell’offerta, senza necessità di contraddittorio.

Infine, la sentenza chiarisce che l’asseverazione del PEF non specifica i soggetti abilitati, e che l’eventuale intervento correttivo sul documento economico è limitato e soggetto a precise condizioni. Il Consiglio ha quindi rinviato la questione al contraddittorio tra le parti per valutare l’applicabilità della normativa sul procedimento amministrativo.