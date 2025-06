ISTAT: le percorrenze dei veicoli circolanti nel 2021

L’Istat pubblica, in un recente Report, una stima delle percorrenze annuali dei veicoli stradali circolanti, distinti per tipologia, età, tipo di alimentazione, classe di emissione e localizzazione. Il nuovo indicatore statistico, frutto dell’integrazione di archivi amministrativi, misura l’intensità d’uso dei veicoli e fornisce elementi utili per produrre nuovi indicatori e analisi differenziate come il consumo energetico e l’impatto ambientale generati dal traffico stradale.

Nel 2021 i veicoli circolanti immatricolati in Italia, 41mln. di unità, hanno percorso, sulle strade italiane ed estere, 420 mld. di km. L’80% del parco circolante è costituito da autoveicoli per il trasporto di passeggeri, seguiti da motocicli e quadricicli (10,5%) e da veicoli commerciali leggeri (7,5%).

Le percorrenze medie annue degli autobus e dei veicoli commerciali pesanti sono più elevate rispetto alle altre tipologie di veicoli. Gli autobus percorrono in media 29mila km., i veicoli commerciali pesanti 32mila all’anno, gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri una percorrenza di poco superiore a 10mila chilometri e i veicoli commerciali leggeri non raggiungono i 15mila chilometri di percorrenza.

Gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri con un’età compresa tra i 2 e i 4 anni (immatricolati tra il 2019 e il 2017) hanno percorso in media nel 2021 più strada: 13.482 km. all’aumentare dell’età del veicolo i chilometri percorsi in un anno diminuiscono progressivamente.

Nel 2021, si stima per gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri che 14 mln. siano alimentati a benzina, 15 mln. a gasolio e 2,4 mln. a gas Gpl; gli autoveicoli ibridi elettrici superano 1 milione di unità, 900mila quelli a metano e 117mila gli autoveicoli elettrici. La percorrenza media annua è maggiore per quelli che utilizzano sistemi di alimentazione a minore impatto ambientale, come i veicoli elettrici o ibridi.

Gli autoveicoli per il trasporto di passeggeri che percorrono in media il maggior numero di chilometri sono localizzati in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino-Alto Adige e in Umbria, le percorrenze medie scendono sotto i 10mila km. annui in Basilicata, Piemonte, Calabria, Sicilia e Liguria.

3 su 4 dei veicoli circolanti nel 2021 sono tra i meno inquinanti, essendo classificati Euro 4 o in una categoria superiore; il 3,5% ha un’immatricolazione precedente la classificazione Euro e meno di 900mila hanno un livello di emissione Euro 1.

Utilizzo dei veicoli e chilometri percorsi

Nel 2021 si stima che i veicoli circolanti immatricolati in Italia abbiano percorso, sulle strade italiane ed estere, 420 mld. di km. Di questi 340 mld. di km., l’81%, sono stati percorsi dagli autoveicoli per il trasporto di passeggeri che costituiscono il 79% del parco stimato come circolante.

45 mld. di km. (11%) sono stati realizzati dai veicoli commerciali leggeri, che rappresentano il 7,5% del parco circolante, e 20 mld. di km. (5% del totale) dai veicoli commerciali pesanti, che rappresentano l’1,5% del parco circolante.

I motocicli e i quadricicli nel corso dell’anno hanno percorso 10 mld. di km. (2,4%), mentre gli autobus si attestano a 2,4 mld. di km (0,6%). Gli autocaravan hanno percorso 906 mld. di km. Lo 0,2% della percorrenza complessiva del parco circolante che corrisponde a 22mila giri intorno al mondo. Mediamente, nel corso del 2021, ogni autoveicolo per trasporto passeggeri ha percorso 10.231 km. e i veicoli commerciali leggeri 14.260 km. La percorrenza media annua scende a 3.470 km. per gli autocaravan e a 2.322 per i motocicli e quadricicli, mentre la loro percorrenza mediana, un indice di posizione meno sensibile a valori estremi o outlier, è pari a 2.879 km. e 1.746 km.

Le percorrenze medie e mediane degli autobus e degli automezzi commerciali pesanti sono più elevate rispetto a quelle delle altre tipologie di veicoli. Gli autobus percorrono in media 28.751 km, mentre i veicoli commerciali pesanti ne realizzano 31.783 all’anno, anche la variabilità delle percorrenze è più elevata per queste tipologie di veicoli. Inoltre, i valori di percorrenza mediani si discostano da quelli medi: la percorrenza mediana degli autobus è pari a 22.172 km. e quella degli automezzi commerciali pesanti è pari a 14.830 km.

Percorrenze e caratteristiche degli autoveicoli per trasporto passeggeri e veicoli commerciali leggeri

Le analisi svolte sugli autoveicoli per il trasporto dei passeggeri e sui veicoli commerciali leggeri rappresentano il 90% del parco circolante e indicano che quanto maggiore è l’età dei veicoli, tanto minore è il numero dei km. percorsi sulle strade nell’anno di riferimento.

Gli autoveicoli con meno di 2 anni costituiscono l’8,7% del parco circolante, ma realizzano l’11% del totale dei veicoli-chilometro (pari a 38,5 mld. di veicoli-chilometro); al contrario, i veicoli più vecchi, cioè quelli con più di 20 anni, costituiscono una quota superiore del circolante (9,5%), ma contribuiscono per il 4,3% all’ammontare complessivo dei veicoli-chilometro realizzati (-14 mld.).

Mediamente gli autoveicoli per trasporto passeggeri recenti, quelli con meno di 2 anni di età, hanno percorso 13.237 km. nell’anno di riferimento, ma gli autoveicoli con un’età compresa tra i 2 e i 4 anni (immatricolati tra il 2019 e il 2017) in 1 anno, percorrono più strada: 13.482 km. All’aumentare dell’età i chilometri percorsi diminuiscono: sono 11.388 per gli autoveicoli tra i 5 e i 9 anni, scendono a 8.929 per gli autoveicoli tra 10 e 19 anni e si riducono a 4.578 per quelli con più di 20 anni. Complessivamente gli autoveicoli immatricolati dopo il 2011 rappresentano meno della metà del parco circolante (48%), ma sono responsabili del 59% dei veicoli-chilometro realizzati nel 2021 (- 220 mld. di km.). L’età è ancora più rilevante nel caso dei veicoli commerciali leggeri, i veicoli di questa tipologia con meno di 2 anni rappresentano il 10% del totale dei circolanti e sono responsabili del 14% dei veicoli-chilometro (6,4 mld.); quelli con oltre 20 anni rappresentano il 16% dell’intero parco circolante di questa categoria ma realizzano il 6,5% dei veicoli chilometro (2,9 mld.). I veicoli più giovani (meno di 10 anni) pur costituendo solo il 45% di tutti i veicoli commerciali leggeri circolanti sono responsabili di ben il 62% dei veicoli-chilometro percorsi nel 2021.

La stessa relazione tra percorrenze medie e età si conferma per i veicoli commerciali leggeri, i veicoli commerciali nuovi (2 anni) hanno percorso in media 21.322 chilometri, meno dei 21.854 percorsi da quelli con un’età compresa tra i 2 e i 4 anni. Le percorrenze medie scendono a 17.425 per i veicoli tra i 5 e i 9 anni di età, a 11.445 per quelli tra i 10 e i 19 anni e crollano a 5.633 per i veicoli con più di 20 anni.

Rispetto alla capacità di inquinamento ambientale, dei 42 mln. di veicoli che si stima abbiano circolato nel 2021, 3 su 4 (31 mln.) sono tra i meno inquinanti, essendo classificati Euro 4 o in una categoria superiore. Solo il 3,5% (1,5 mln. di veicoli) del circolante ha un’immatricolazione precedente la classificazione Euro e la metà (849mila) hanno un livello di emissione pari a Euro 1.

Poiché la classe di emissione dei veicoli è legata al periodo d’immatricolazione e quindi all’età del veicolo, i valori stimati confermano che mediamente le percorrenze crescono progressivamente all’aumentare della classe Euro. In particolare, se per gli autoveicoli per il trasporto passeggeri, i veicoli commerciali leggeri, gli autocaravan e i motocicli le percorrenze aumentano in modo lineare, passando dai veicoli Euro 0 alle categorie più recenti Euro 5 e 6, per gli autobus e ancor di più per i veicoli commerciali pesanti si rileva un aumento nelle percorrenze degli automezzi Euro 3 rispetto agli Euro 2 e un aumento più significativo nelle percorrenze dei automezzi nuovi, cioè conformi alle normative Euro 5 e Euro 6, rispetto alle percorrenze degli Euro 4.

Il grado di utilizzo degli autoveicoli varia in funzione del tipo di alimentazione e delle diverse tecnologie, a questi, infatti, corrispondono percorrenze differenti. In base alla composizione del parco degli autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri in circolazione nel 2021, si stima che 14 mln. sono alimentati a benzina, 15 mln. a gasolio e 2,4 mln. a gas Gpl; i veicoli ibridi elettrici non arrivano a 1 milione, 900mila quelli a metano e 117mila i veicoli elettrici.

Complessivamente, nello stesso anno, gli autoveicoli alimentati a benzina hanno percorso oltre 96 mld. di km., con una media di 7mila km. per veicolo. I valori salgono a 191 mld. di veicoli-chilometro per le autovetture alimentate a gasolio, che con 12.640 chilometri per veicolo, percorrono il doppio di quelle a benzina. Valori medi simili sono quelli delle vetture alimentate a Gpl (11.139 km. medi) e a metano (12.406 km. medi), superiori sono quelli dei veicoli ibridi (13.264 km. per quelli alimentati anche a benzina e 14.949 per quelli alimentati anche a gasolio).

I veicoli elettrici, con 13.581 km. all’anno, hanno le percorrenze medie più elevate. Una percorrenza così elevata è da attribuire a una molteplicità di fattori, tra cui soprattutto l’età della flotta elettrica, più giovane rispetto a quella degli altri veicoli. Nel complesso queste autovetture sono responsabili di poco meno di 1,6 mld. di veicoli a km.

Segmentando la distribuzione delle percorrenze medie degli autoveicoli per trasporto passeggeri in base all’alimentazione e all’età degli autoveicoli si evidenzia come i veicoli più giovani tendano a percorrere più chilometri, indipendentemente dall’alimentazione.

Gli autoveicoli che si stima abbiano percorso più chilometri nel 2021 sono quelli alimentati a gasolio: quelli con meno di 2 anni hanno percorso 16.687 chilometri, quelli tra 2 e 4 anni 16.424 km. e quelli tra 5 e 9 anni 13.211 km. Solo gli autoveicoli elettrici, quelli Gpl e gli Ibridi-benzina giovani hanno percorso un numero di chilometri superiore agli autoveicoli alimentati a gasolio con età comprese tra 5 e 9 anni, mostrando percorrenze che si aggirano attorno ai 14mila km. In allegato:

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/06/Le-percorrenze-dei-veicoli-stradali-circolanti.pdf

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/06/Allegato-statistico_Le-percorrenze-dei-veicoli-stradali-circolanti.xlsx

Fonte: ISTAT