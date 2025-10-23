ISFORT: allarme sicurezza stradale, le extraurbane sono le strade più pericolose d’Italia

Mobilità 23 Ottobre 2025, di Redazione

Le strade statali e provinciali sono la causa del 48% della mortalità

Un’analisi ISFORT, presentata in collaborazione con l’Università di Bari, evidenzia un divario drammatico: nelle aree interne il tasso di mortalità su strada è 3 volte superiore a quello delle grandi città, a causa della scarsa manutenzione e dell’elevato uso delle arterie provinciali e statali.

Le strade extraurbane, ovvero statali e provinciali, sono le arterie più pericolose, superando in termini di rischio quelle urbane e autostradali. Il dato, reso noto da ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), è emerso durante la presentazione del progetto Datamobs (“Data for mobility behaviour studies”) presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Il divario tra città e periferia

I dati mostrano una correlazione diretta tra il tipo di comune e il tasso di mortalità stradale. Nelle grandi città, il tasso si ferma al 14%, mentre nei comuni periferici e ultraperiferici (le “aree interne”) il valore schizza al 48%. In sostanza, nelle aree marginali, la probabilità di incidente mortale è 3 volte superiore.

Questa elevata mortalità è legata anche alle abitudini di spostamento: nelle aree interne, il 63% degli spostamenti è extraurbano. Gli abitanti sono costretti a percorrere lunghe distanze su queste strade per raggiungere servizi essenziali come ospedali, scuole superiori o stazioni ferroviarie, assenti nei loro comuni di residenza.

Carlo Carminucci di ISFORT ha spiegato che l’obiettivo di “Datamobs”, progetto finanziato con fondi PNRR, è colmare la carenza di informazioni statistiche dettagliate sulla mobilità italiana.

Dall’analisi dei dati, che combina indagini Audimob, statistiche istituzionali e Big Data, ISFORT individua azioni urgenti per le aree marginali:

  1. Manutenzione e Sicurezza: Miglioramento immediato della rete stradale.
  2. Pianificazione Integrata: Sviluppo di un sistema di trasporti che includa trasporto pubblico, mobilità dolce e ciclabilità.
  3. Ottimizzazione del TPL: Potenziamento del trasporto a chiamata, dello sharing mobility e del car pooling.

L’iniziativa punta a costruire un dataset decennale per fornire una base solida a decisori politici per interventi mirati sulla sicurezza e sulla qualità della vita nelle aree interne.

Fonte: ISFORT

