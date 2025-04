In tema di IMU e ICI, l’Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell’imposta, condizioni

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 727/2025 ha affermato che in tema di IMU e ICI, l’Agenzia del demanio non è soggetto passivo dell’imposta in relazione agli immobili compresi nel demanio e nel patrimonio, disponibile ed indisponibile, dello Stato, poiché ne è mera affidataria dell’amministrazione e della valorizzazione, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, ed il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 e nell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, ma ciò, tuttavia, non esclude che essa possa acquistare in proprio, a qualsiasi titolo, la proprietà di immobili, divenendo titolare di un patrimonio autonomo, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 29 luglio 2005.



Fonte: Massimario della Corte di Cassazione