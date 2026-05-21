IMU e abitazione principale: la Cassazione ribadisce la necessità della doppia residenza

AGEL 21 Maggio 2026, di Redazione

Per l’esenzione IMU non basta la dimora abituale: serve anche la residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare. Il beneficio decorre solo dal trasferimento ufficiale della residenza nell’immobile.

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La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 33826 del 23 dicembre 2025 (Rv. 677393-01), è tornata a chiarire i presupposti per l’accesso all’esenzione IMU sull’abitazione principale, confermando un orientamento rigoroso in materia.

La vicenda trae origine da un giudizio definito dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, poi oggetto di ricorso in Cassazione. Al centro della controversia vi era il requisito della residenza ai fini del beneficio fiscale, in particolare la possibilità di riconoscere l’esenzione sulla base della sola dimora abituale.

Secondo la Suprema Corte, l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito dalla l. n. 214 del 2011, continua a richiedere un duplice requisito: non solo la dimora abituale nell’immobile da parte del possessore e del suo nucleo familiare, ma anche la residenza anagrafica nello stesso. La mera abitualità della dimora, dunque, non è sufficiente a fondare il diritto all’agevolazione.

Il Collegio ha inoltre richiamato i principi già espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022, precisando che anche dopo tale intervento resta ferma la necessità della coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale.

Ne deriva che il beneficio fiscale può essere riconosciuto solo a partire dal momento in cui il contribuente abbia effettivamente trasferito la residenza anagrafica nell’immobile adibito ad abitazione principale. La decisione conferma quindi un’interpretazione restrittiva delle condizioni di accesso all’agevolazione IMU, rafforzando il legame tra dato formale e situazione di fatto.

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