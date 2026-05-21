ICI e IMU, la concessione di beni demaniali del Comune costituisce autonomo presupposto d’imposta: irrilevanti le successive cessioni

La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 34274 del 27 dicembre 2025, ha ribadito un principio di rilievo in materia di tributi locali, con particolare riferimento a ICI e IMU.

Secondo i giudici di legittimità, la concessione di beni demaniali o del patrimonio indisponibile del Comune integra un autonomo e distinto presupposto d’imposta, fondato sull’atto amministrativo di concessione. Tale assetto normativo, previsto dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato, e dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, configura una disciplina speciale e derogatoria rispetto al regime ordinario basato sulla titolarità dei diritti reali.

In questo quadro, la soggettività passiva del tributo è determinata direttamente dalla concessione, che assorbe ogni ulteriore questione relativa ai rapporti giuridici sul bene. Ne consegue che eventuali successive cessioni dei diritti relativi al bene non incidono sull’obbligazione tributaria già radicata in capo al concessionario.

La Corte ha così confermato l’autonomia del presupposto impositivo, chiarendo che le vicende circolatorie successive sono irrilevanti ai fini della debenza del tributo locale.