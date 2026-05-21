Ecobonus 55% anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa: la Cassazione conferma il diritto alla detrazione

Ecobonus 55% anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa: la Cassazione conferma il diritto alla detrazioneAGEL 21 Maggio 2026, di Redazione
La Corte di cassazione chiarisce che il beneficio fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che sostengono le spese sugli immobili assegnati ai soci, precisando inoltre i limiti temporali e di misura dell’agevolazione
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