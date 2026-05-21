Cabine elettriche nel catasto, per la Cassazione rientrano nel gruppo E: nessuna autonomia funzionale

AGEL 21 Maggio 2026, di Redazione

La Suprema Corte chiarisce che le cabine di trasformazione per la somministrazione dell’energia elettrica sono unità immobiliari a destinazione particolare e vanno classificate nel gruppo E delle categorie catastali, in quanto prive di autonoma redditività rispetto all’immobile principale.

Articoli correlati
AGEL

Cassazione: la categoria catastale A/1 non basta a definire un immobile “di lusso” ai fini fiscali

AGEL

ICI e IMU, la concessione di beni demaniali del Comune costituisce autonomo presupposto d’imposta: irrilevanti le successive cessioni

AGEL

IMU e abitazione principale: la Cassazione ribadisce la necessità della doppia residenza

AGEL

Ecobonus 55% anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa: la Cassazione conferma il diritto alla detrazione

AGEL

ICI, la Cassazione chiarisce: la rendita catastale già richiesta vale anche se attribuita successivamente

Con l’ordinanza n. 33800 del 23 dicembre 2025, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Avvocatura generale dello Stato contro la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana del 12 giugno 2023.

La controversia riguardava la corretta classificazione catastale di una cabina di trasformazione destinata alla somministrazione dell’energia elettrica necessaria al funzionamento e all’illuminazione delle infrastrutture. Secondo la Suprema Corte, tali impianti devono essere considerati “unità immobiliari a destinazione particolare” e rientrare nel gruppo E delle categorie catastali.

Il principio affermato si fonda sull’assenza di autonomia funzionale e reddituale della cabina rispetto all’immobile principale, elemento che ne esclude una classificazione autonoma ai fini catastali.

La decisione si inserisce nel solco della precedente giurisprudenza di legittimità, confermando l’orientamento già espresso in casi analoghi e consolidando i criteri interpretativi in materia di accertamento catastale.

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica