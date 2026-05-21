Cabine elettriche nel catasto, per la Cassazione rientrano nel gruppo E: nessuna autonomia funzionale

La Suprema Corte chiarisce che le cabine di trasformazione per la somministrazione dell’energia elettrica sono unità immobiliari a destinazione particolare e vanno classificate nel gruppo E delle categorie catastali, in quanto prive di autonoma redditività rispetto all’immobile principale.