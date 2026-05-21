Cassazione: la categoria catastale A/1 non basta a definire un immobile “di lusso” ai fini fiscali

AGEL 21 Maggio 2026, di Redazione

La Suprema Corte ribadisce che la classificazione catastale non è decisiva per negare le agevolazioni “prima casa”: conta solo la verifica dei requisiti previsti dal d.m. 2 agosto 1969 sulle abitazioni di lusso.

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La Corte di cassazione interviene sul rapporto tra classificazione catastale e disciplina fiscale dell’imposta di registro, chiarendo che l’attribuzione della categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) non comporta automaticamente la qualificazione dell’immobile come abitazione di lusso.

I giudici precisano che si tratta di concetti distinti e autonomi: il classamento catastale ha finalità tecnico-amministrative legate alla determinazione della rendita, mentre la nozione di immobile “di lusso” è definita dal d.m. 2 agosto 1969 ed è rilevante esclusivamente per stabilire l’accesso alle agevolazioni fiscali sulla prima casa.

Ne deriva che, ai fini dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro, il carattere non di lusso dell’immobile deve essere accertato solo sulla base dei criteri previsti dalla normativa del 1969, senza attribuire valore decisivo alla categoria catastale.

Con la sentenza n. 34277 del 27 dicembre 2025, la Sezione tributaria della Cassazione ha quindi cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale di Torino, riaffermando il principio di autonomia tra classificazione catastale e qualificazione fiscale dell’immobile.

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