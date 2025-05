Il procedimento d’ingiunzione fiscale previsto dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile anche per le entrate di diritto privato della P.A.

La Corte di Cassazione a Sez. Unite Civili, con l’ordinanza n. 2448/2025 ha affermato che lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. n. 639 del 1910 è utilizzabile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, purché il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile, per tale dovendo intendersi quello fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti.



Nella specie, si legge ancora nella nota diffusa dall’ufficio del massimario, la S.C. ha confermato l’utilizzabilità dell’ingiunzione fiscale in relazione al credito relativo ad indennità per occupazione sine titulo dello spazio acqueo demaniale realizzata con barconi all’ormeggio di un galleggiante, calcolata mediante applicazione della tariffa COSAP prevista per i dehors in aderenza agli edifici.



Fonte: Massimario della Corte di Cassazione