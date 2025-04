Il pagamento dell’IMU è dovuto anche per la sola possibilità di avvalersi dell’immobile

Con la sentenza numero 49, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, numero 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e

il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22

dicembre 2011, numero 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della

Costituzione.

La Corte ha affermato che anche gli immobili dell’impresa destinati alla vendita e

non locati costituiscono un valido indice di capacità contributiva perché quel che

rileva ai fini dell’obbligo del pagamento dell’IMU è l’astratta possibilità di avvalersi

delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende

esclusivamente dal possessore.

L’imprenditore può difatti decidere autonomamente e liberamente la destinazione

di tali beni e mantenerne il possesso entro la sua sfera di controllo.

La Corte ha infatti chiarito che l’IMU è un’imposta sul patrimonio immobiliare,

avente come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale,

e che un immobile non costituisce un valido indice di capacità contributiva solo se

sia inutilizzabile nonostante uno sforzo diligente per tornarne in possesso, come è

stato deciso nella sentenza numero 60 del 2024, che ha dichiarato incostituzionale la

disciplina dell’IMU nella parte in cui non prevede che non siano soggetti a tale

imposta gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata

denuncia all’autorità giudiziaria.

Spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese

irragionevolezza, decidere non solo in ordine all’an, ma anche in ordine al quantum

e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di agevolazioni e

benefici fiscali (sentenza numero 72 del 2018) secondo un criterio che concili, nel

corso degli anni, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato

a contribuire ai bisogni della vita collettiva.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale