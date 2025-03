Il Comune è responsabile della manutenzione di una strada “di penetrazione rurale” aperta al pubblico transito

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 32545/2024. Ovvero nel dettaglio, il Comune è responsabile, ex art. 2051 c.c., dei danni che derivano dal difetto di manutenzione

di una strada “di penetrazione rurale”, se aperta al pubblico transito, e dei suoi accessori e

pertinenze. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che

aveva affermato la responsabilità di un Comune per un sinistro stradale mortale cagionato dalla

mancanza di barriere laterali idonee ad impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale).



Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8879 del 2023 Rv. 667231-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione