Il Comune di Chivasso digitalizza la mobilità urbana

L’app Bus Chivasso è il nuovo sistema di bigliettazione digitale del Trasporto Pubblico Locale, la transizione al digitale coinvolge anche la mobilità urbana con l’applicazione da scaricare gratuitamente su tutti gli smartphone.

Parallelamente ai tradizionali canali di vendita, l’app consente di acquistare biglietti per le linee azzurra, blu e mercatale, consultare orari, percorsi ed informazioni in tempo reale.

Una volta scaricata l’applicazione, è necessario creare un profilo, inserendo i propri dati e registrandosi, il biglietto di corsa singola avrà una validità di 120 minuti a partire dall’obliterazione del QR code a bordo del bus e, una volta acquistato, non avrà scadenza. L’app Bus Chivasso consente anche di acquistare abbonamenti settimanali, mensili, trimestrali e annuali che, una volta pagati on line come le corse singole, vengono scaricati nella sezione denominata “da usare”.

L’applicazione è disponibile in 7 lingue: italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e olandese.

Fonte: comune di Chivasso