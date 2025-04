Come previsto dal DM n. 347 del 22/12/2023, il prossimo 30 giugno 2025 scade il termine per la rendicontazione degli interventi per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, di cui al decreto MIT 12 agosto 2020, n. 344, che siano stati realizzati entro il 31 dicembre 2024.

QUI il format da utilizzare per effettuare la rendicontazione.

La Divisione responsabile del MIT è disponibile per eventuali chiarimenti, il contatto è: tpl.div3@mit.gov.it

Fonte: ANCI