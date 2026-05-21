ICI, la Cassazione: gli enti non profit restituiscano le esenzioni illegittime sugli immobili usati a fini commerciali

ICI, la Cassazione: gli enti non profit restituiscano le esenzioni illegittime sugli immobili usati a fini commercialiAGEL 21 Maggio 2026, di Redazione
La Suprema Corte chiarisce che le agevolazioni ICI concesse tra il 2006 e il 2011 agli enti non lucrativi per attività svolte con modalità imprenditoriali configurano un aiuto di Stato illegittimo. Possibile l’esenzione solo nei limiti del regime “de minimis”.
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