Ici, i valori comunali delle aree edificabili non sono vincolanti per il giudice

Con l’ordinanza n. 15994 del 15 giugno 2025, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha ribadito la natura non vincolante delle delibere comunali che fissano, per zone omogenee, i valori venali delle aree edificabili ai fini ICI. Secondo i giudici, tali atti, adottati dai consigli comunali ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, hanno lo scopo di limitare il potere di accertamento dell’ente locale quando il contribuente versa l’imposta su un valore non inferiore a quello indicato dal Comune.

La Corte ha però precisato che questi valori costituiscono semplici presunzioni, analoghe a quelle utilizzate dal cosiddetto redditometro, e come tali ammettono la prova contraria. Ne consegue che, qualora risulti dimostrato che a una specifica area edificabile non può essere attribuito il valore stabilito dall’amministrazione comunale, il giudice può disattendere la delibera e procedere a una propria valutazione, basata sui parametri previsti dalla legge.

L’ordinanza si pone in linea di continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità e conferma che i valori fissati dai Comuni non hanno carattere automatico o inderogabile, ma rappresentano uno strumento orientativo, superabile in sede contenziosa.

Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione