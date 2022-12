“GUIDE2AUTONOMY” la guida sui Veicoli Connessi Autonomi nata dal progetto PAsCAL

Nell’ambito del progetto PAsCAL “Enhance driver behaviour and Public Acceptance of Connected and Autonomous vehicLes” (Migliorare il comportamento del conducente e l’accettazione pubblica dei Veicoli Connessi e Autonomi) è stata messa a punto la“Guide2Autonomy” che contiene oltre 100 raccomandazioni tecniche, politiche, giuridiche ed economiche per facilitare le decisioni strategiche in materia di veicoli connessi e autonomi, su questioni di mobilità a livello internazionale, nazionale e locale.

PAsCAL è un progetto europeo volto a sviluppare una mappa multidimensionale dell’accettazione da parte del pubblico dei livelli superiori di Veicoli Connessi e Autonomi (CAV), evidenziando eventuali criticità in materia, in particolare indagando le nuove esigenze del “conducente” considerando diverse modalità e servizi di trasporto. L’obiettivo di PAsCAL è, infatti, quello di creare una “Guide2Autonomy” (G2A), un insieme di linee guida e raccomandazioni per accelerare l’evoluzione user-friendly di veicoli e sistemi di trasporto.

La G2A permetterà di: sviluppare e migliorare strategie pubbliche, politiche e quadro normativo relativi all’implementazione di veicoli autonomi e sistemi connessi;

comprendere e orientare l’accettazione degli utenti nella progettazione di nuovi servizi e infrastrutture CAV;

integrare fattori specifici relativi agli utenti nei nuovi sviluppi del software CAV ICT: livelli di Interfaccia Uomo-Macchina (HMI), sicurezza delle comunicazioni, privacy, fiducia e condivisione dei dati;

creare nuovi modelli gestionali e di business in ambito CAV in linea con l’interesse dell’economia locale e del pubblico in generale: migliore gestione dei modelli di sviluppo dei CAV, inclusi i modelli di gestione pubblica più generale per il rafforzamento dell’economia locale e l’identificazione di future soluzioni di finanziamento.

L’insieme di raccomandazioni e il toolbox G2A saranno flessibili per consentirne l’adattamento, nonché l’integrazione con nuovi strumenti (ad es. guide, raccomandazioni, metodologie, nuove tecniche di progettazione) nel campo dei Veicoli Connessi Autonomi.

Fonte: ACI (Autmobile Club d’Italia)